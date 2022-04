Moura Brasil: A condenação de Daniel Silveira

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil trata da condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por incitar agressões a ministros do STF e atentar contra a democracia ao defender, em vídeos, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Foram dez votos pela punição e um pela absolvição.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.