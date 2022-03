Moura Brasil: A desistência de Doria e a blindagem de Bolsonaro

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil avalia a desistência do governador paulista, João Doria, de concorrer à presidência da República; a conclusão da Polícia Federal sobre interferência do presidente Bolsonaro na própria PF e a recusa da ministra do Superior Tribunal Federal, Rosa Weber, em arquivar o inquérito sobre prevaricação do presidente no caso da vacina Covaxin.

