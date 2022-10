Moura Brasil: A desordem no debate sobre pesquisa, censura e rachadão

Na edição desta sexta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, por tornar sem efeito as investigações sobre os institutos de pesquisa eleitoral, e do Superior Tribunal de Justiça de manter afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), investigado por participar de um suposto esquema de desvio de dinheiro, com o uso de funcionários fantasmas.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.