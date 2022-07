Moura Brasil: A estratégia trumpista de Bolsonaro e a sabotagem da 3a via

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a divulgação da gravação de um ensaio que mostra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusando a admitir que a eleição que perdeu havia acabado. E, ainda, a “sabotagem da terceira via” e sua relação com a recente operação da Polícia Federal sobre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.

