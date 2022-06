Moura Brasil: A fábrica de escândalos de Bolsonaro e a reviravolta de Moro

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as declarações do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, sobre mensagens que incriminam Jair Bolsonaro e abriram uma nova frente de apuração sobre o presidente; e avalia os dados da pesquisa da Real Big Data, que aponta Sergio Moro na liderança da disputa pela vaga do Paraná ao Senado Federal.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.