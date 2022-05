Moura Brasil: A farra do lixo, da improbidade e dos acessórios de armas

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta o “bolsolão do lixo”, revelado neste fim de semana pelo Estadão, do qual também tratou em sua coluna no Jornal. E também trata de duas mudanças de lei: a de improbidade administrativa e outra, que beneficia o tráfico de armas.

