Moura Brasil: A farsa do PT, o piti de Aras e os financiadores de Bolsonaro

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a decisão de tornar réu o ex-ministro Sergio Moro em uma ação de deputados do PT por indenização pela conduta frente à extinta Operação Lava Jato; o bate-boca entre o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o subprocurador-geral, Nívio de Freitas e, ainda, a denúncia do Estadão sobre encontros do presidente Jair Bolsonaro com alvos de operações da PF para arrecadação de campanha.

