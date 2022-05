Moura Brasil: A hipocrisia de Bolsonaro e a censura de Putin

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa ação movida pelo presidente Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no caso do inquérito das fake news; e comenta o furo na censura russa por um coronel aposentado que afirmou, em entrevista, que o País está isolado.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.