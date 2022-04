Moura Brasil: A situação de Moro, Leite, Tebet e Doria

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil avalia os três principais aspectos das mudanças e vai-e-vem na terceira via – sobretudo, com Doria e Moro: as razões das movimentações dos políticos; a atual situação do xadrez das eleições e o que pode acontecer daqui pra frente.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.