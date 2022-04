Moura Brasil: A vaga de Moro e o jogo de Leite

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil avalia a situação de Sergio Moro, à luz das respostas do presidente da União Brasil, Luciano Bivar, a um grupo de apoiadores do ex-juiz da Lava Jato. E ainda, comenta o encontro do ex-governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), com o presidente do partido Solidariedade, Paulinho da Força , intermediado pelo deputado federal, Aécio Neves.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.