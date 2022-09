Moura Brasil: ‘Arrependimento’ em véspera de eleição é jogo de cena

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta o novo Mapa dos Grupos Armados, que aponta que quadrilhas armadas de traficantes e milicianos expandiram em 131% as áreas sob o seu controle na Região Metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos. E ainda fala sobre o suposto arrependimento do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, pela fala “não sou coveiro”, em referência ao número de brasileiros mortos por covid-19.

