Moura Brasil: As armas e os dribles institucionais

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a decisão do STF de conceder liminares em três ações que limitam a posse de arma de fogo e a quantidade de munições que podem ser compradas. E, ainda, a interferência do general Braga Netto, vice do presidente Jair Bolsonaro na chapa à reeleição, para reverter decisão do Exército que proibia o chamado tiro recreativo e prejudicava interesses do eleitorado armamentista.

