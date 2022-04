Moura Brasil: As falas infames de Lula, Bolsonaro e Lira

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa três declarações de lideranças políticas: do ex-presidente Lula, para quem, aqui no Brasil, a guerra seria resolvida tomando cerveja; de Jair Bolsonaro, que se queixou da imprensa e de “dois ou três” ministros do STF e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ironizando os obstáculos para a indicação do novo presidente da Petrobras.

