Moura Brasil: As malandragens de Lula e Valdemar

Na edição desta quinta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa o relatório preliminar preparado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que pede a invalidação de todos os resultados gerados em urnas eletrônicas de modelos produzidos antes de 2020.

O documento tem a participação do presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, do vice-presidente, Capitão Augusto, e do presidente estadual do partido em São Paulo, José Tadeu Candelária e é assinado por Carlos Rocha, representante do PL para a fiscalização no TSE, Marcio Abreu, engenheiro eletrônico e vice-presidente do Instituto Voto Legal (IVL), e Flavio Gottardo de Oliveira, associado fundador do IVL.

Moura Brasil também comenta a apresentação do texto preliminar da PEC da Transição ao Congresso Nacional, nesta quarta, 16, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O texto propõe a retirada do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, por prazo indefinido do teto de gastos – regra que limita as despesas do governo à variação da inflação –, mas não determina o valor da despesa que ficará fora da regra fiscal.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.