Moura Brasil: As tensões entre Bolsonaro, Mendonça e Barroso

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil trata da relação do bolsonarismo com o ministro André Mendonça, do STF, que votou a favor da condenação de Daniel Silveira e também analisa a nota do ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, contra o ex-presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que disse neste domingo que há movimento político com intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no País.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.