Na edição desta quarta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa o pronunciamento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o partido ser oposição ao Governo Lula e, também, comenta a formação da equipe de transição do petista.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.