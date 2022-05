Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as falas do ex-presidente Lula à revista Time, sobre as responsabilidades pela guerra na Ucrânia, e de Bolsonaro, com relação à duração da invasão russa ao País.

