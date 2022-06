Moura Brasil: Bolsonaro acuado com CPI do MEC e assédio na Caixa

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a protocolação do pedido de abertura de uma CPI do Ministério da Educação; como, agora, a decisão cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e, ainda, a suspeita de interferência na investigação da Polícia Federal. Também comenta as denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

