Moura Brasil: Bolsonaro cobrou vazamento e vazou “pressentimento”

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa desdobramentos das denúncias contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o gabinete paralelo do MEC, a partir da divulgação do áudio do telefonema de Ribeiro com a filha, indicando que o presidente Jair Bolsonaro já saberia de uma investigação da Polícia Federal antes do desenrolar da Operação Acesso Pago, na semana passada.

