Moura Brasil: Bolsonaro e Centrão usurpam o Estado

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a deflagração de operação da Polícia Federal que mira desvios na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf; e a possível denúncia contra o presidente Bolsonaro pela reunião com embaixadores na última segunda-feira, 18.

