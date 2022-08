Moura Brasil: Bolsonaro e Lula enquadrados por propaganda eleitoral indevida

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa o pedido do Ministério Público Eleitoral para que o presidente Jair Bolsonaro seja multado pela reunião com embaixadores, em 18 de julho. E, ainda, a remoção do vídeo do ex-presidente Lula, chamando o atual chefe do Executivo de genocida.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.