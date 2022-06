Moura Brasil: “Bolsonaro é uma metralhadora de mimimi”

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa recentes falas do presidente Jair Bolsonaro com relação à apuração simultânea de votos nas urnas brasileiras; em novos ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes; e, ainda, sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico, Dom Phillips.

