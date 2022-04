Moura Brasil: Bolsonaro encobre farra do MEC e Lula dá espaço a Kassab

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta novos desdobramentos das denúncias sobre o Ministério da Educação, que apontam ao menos 100 visitas dos pastores lobistas na sede da Pasta, no prédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), durante o governo Jair Bolsonaro. E ainda avalia os movimentos do ex-presidente Lula para atrair o PSD como apoio em sua campanha eleitoral.

