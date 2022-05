Moura Brasil: Bolsonaro faz a festa do Centrão, enquanto distrai o país

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a denúncia de que o governo de Jair Bolsonaro teria entregue a aliados no Congresso o controle do dinheiro de serviços de saúde em estados e municípios, além de falar sobre a decisão da PGR de analisar o indulto do deputado Daniel Silveira e a ação de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, num aceno ao presidente e ao Supremo.

