Moura Brasil: Bolsonaro incentivou vale-tudo eleitoral e ataques a jornalistas

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral desta terça: a regulamentação do número de urnas que poderão ser utilizadas no teste de integridade no dia da eleição, conforme sugestão das Forças Armadas, e a proibição do uso de imagens dos desfiles cívico-militares do bicentenário da Independência, no último dia 7 de Setembro, pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ainda, opina sobre a nova hostilidade sofrida pela jornalista Vera Magalhães, durante debate entre os candidatos ao governo de São Paulo.

