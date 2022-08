Na edição desta terça-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. De acordo com checagem do Estadão Verifica, o candidato à reeleição contou uma mentira a cada 3 minutos.

