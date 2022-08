Moura Brasil: Bolsonaro posa de virgem no bordel, mas foge do Jornal Nacional

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as falas do presidente Jair Bolsonaro, obtidas pelo portal Metrópoles, sobre ameaças de ser preso quando deixar o governo, chantagens por vaga no STF e sua tentativa de “impor” eleições transparentes via Forças Armadas. Também repercute a não-participação do chefe do Executivo da sabatina do Jornal Nacional.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.