Moura Brasil: Bolsonaro se curva a Nunes Marques; Ciro vê “tragédia” com Lula

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as escolhas do presidente Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça, citando que o ministro do STF, Nunes Marques, ameaçou romper com o governo caso o presidente indicasse Ney Bello. E, ainda, a entrevista do candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, no jornal Valor Econômico, e as tratativas com Ministério Público Federal sobre critério de escolha do Procurador-geral da República.

