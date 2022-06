Moura Brasil: Bolsonaro sentiu a prisão de Milton Ribeiro

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a mudança de discurso do presidente Jair Bolsonaro – com relação ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso nesta quarta; sobre ocorrência de corrupção em seu governo e sobre sua responsabilidade e domínio do que acontece internamente nos ministérios.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.