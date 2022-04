Moura Brasil: Cofres abertos a Ciro Nogueira, mas Podemos amarela para CPI

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a denúncia de que uma empreiteira estaria usando empresa de fachada para conquistar diversas licitações do governo Bolsonaro e avalia a retirada das assinaturas do Podemos para abertura da CPI do MEC no Senado.

