Moura Brasil: Como Bolsonaro usa máquina pública para se reeleger

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta como o presidente Bolsonaro usa a máquina pública para sabotar a terceira via e se reeleger, a partir de reportagens do Estadão sobre a barganha de cargos com o União Brasil e uma manobra para turbinar verba de propaganda em ano de eleições.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.