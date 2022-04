Moura Brasil: Como Lira e Bolsonaro acobertam escândalos

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao chamar de “insensatez” a classificação de emendas de relator como orçamento secreto e de “erro administrativo” as irregularidades sob suspeita no MEC e no FNDE e, ainda, faz um contraste entre a “motociata” do presidente Jair Bolsonaro com o cristianismo.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.