Moura Brasil: Compras de voto de parlamentar e eleitor: a confissão e a obstrução

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a denúncia apresentada pelo Estadão de que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) recebeu R$ 50 milhões em emendas do orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Ainda fala sobre o novo adiamento da análise da chamada “PEC Kamikaze” na Câmara dos Deputados e todas as manobras envolvidas na decisão.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.