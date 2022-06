Moura Brasil: Delegado confirma interferência bolsonarista na PF

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que teve seu pedido de prisão cassado pelo desembargador por Ney Bello. Analisa a denúncia do delegado responsável pela investigação sobre suposto ‘tratamento privilegiado concedido’ da Polícia Federal ao aliado do presidente Jair Bolsonaro e repercute uma declaração do próprio presidente, sobre o assunto.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.