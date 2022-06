Moura Brasil: Hipocrisia de Guedes e Bolsonaro dá mais razão a João Amoêdo

Na edição desta sexta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta os apelos do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, a supermercadistas; e ainda analisa o artigo de João Amoêdo no jornal Folha de S.Paulo, dizendo como seria o Partido Novo se ele fosse personalista, como dizem os bolsonaristas e seus aliados.

