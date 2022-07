Moura Brasil: Lições de Zelenski a Bolsonaro e do próprio TCU a Dantas

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a crítica direta do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, à neutralidade do Brasil declarada pelo presidente Bolsonaro e a recomendação da área técnica do Tribunal de Contas da União pelo arquivamento da investigação de diárias de procuradores da Lava Jato.

