Moura Brasil: Lula abre crise na “frente ampla” com mentira aos pobres

Na edição desta sexta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com críticas à “estabilidade fiscal”, ao defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. O petista também questionou por que ter meta de inflação e não ter meta para o crescimento do PIB.

