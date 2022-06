Moura Brasil: Lula e Bolsonaro se esforçam em se igualar

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta falas do ex-presidente Lula, em entrevista à Rádio Educadora, de Piracicaba (SP), com relação à troca do comando da Caixa Econômica Federal, após denúncias contra Pedro Guimarães de assédio sexual; sobre acusações de casos de corrupção contra si e seu governo e sobre regulação de mídia.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.