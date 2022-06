Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a fala do ex-presidente Lula, lembrando a intervenção que fez com o ex-ministro Renan Calheiros e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz.

