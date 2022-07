Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta as tentativas do PT de atrasar a PEC kamikaze na Câmara dos Deputados e a possibilidade de renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, após crise com demissão de ministros.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.