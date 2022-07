Moura Brasil: O ‘Adélio’ bolsonarista

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a escalada da violência política no País, a partir do assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, pelo agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge José da Rocha Guaranhos, em Foz do Iguaçu (PR).

