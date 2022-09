Moura Brasil: O antipetismo e o bolsonarismo raiz

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa como o candidatos à presidência da República estão estabelecendo suas estratégias de campanha, a partir de recortes como o de rejeição, por exemplo. Ainda comenta a reação da ala “raiz” do partido Republicanos sobre a posição do candidato bolsonarista ao governo paulista, Tarcísio de Freitas, que defendeu a punição do deputado Douglas Garcia, que hostilizou a jornalista Vera Magalhães na última terça.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.