Moura Brasil: O clube dos contentes com Lula e Bolsonaro

Na edição desta terça, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa a pressão de “caciques” do MDB contra a candidatura da senadora Simone Tebet à concorrência da Presidência da República e os desdobramentos das denúncias do Estadão com relação às “escolas fakes” para o estado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, à luz das declarações do presidente Bolsonaro sobre a função “calmante” das emendas para o Congresso.

