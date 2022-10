Moura Brasil: O debate sobre censura e o título do Flamengo

Na edição desta quinta-feira, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta decisão do Tribunal Superior Eleitoral em proibir uma emissora de falar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “não foi inocentado” e o recurso da campanha de Lula contra o mesmo TSE, que a proibiu de explorar falas do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, sobre meninas venezuelanas. E, ainda, celebra o título do Flamengo na Copa do Brasil contra o Corinthians.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.