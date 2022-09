Moura Brasil: O dinheiro vivo dos Bolsonaro nunca morre

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a apuração do Estadão que aponta que, apesar da compra de imóvel com dinheiro vivo, a família do presidente Jair Bolsonaro não tem prática de guardar valores em casa, conforme declarações de renda enviadas à Justiça Eleitoral. Como esta informação repercute na corrida eleitoral?

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.