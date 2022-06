Moura Brasil: O faz-de-conta de Bolsonaro, Lula e Bivar

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil analisa falas do presidente Bolsonaro, com relação aos debates no 1º turno e pessoas que “mandam muito em nosso Brasil”; discurso do ex-presidente Lula, no qual ataca banqueiros e cita o fim do PSDB, e, ainda, comenta o lançamento do deputado Luciano Bivar como nome à pré-candidatura do União Brasil para a Presidência.

