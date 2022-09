Moura Brasil: O jogo duplo de Valdemar e a última chance de Bolsonaro

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta a posição do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que publicou documento no qual aponta que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas por servidores TSE. O Tribunal determinou que os integrantes do partido sejam investigados. Também fala sobre as expectativas para o último debate entre os presidenciáveis, nesta quinta, e para o primeiro turno, no domingo.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.