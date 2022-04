Moura Brasil: O lado Daniel Silveira de Lula

Na edição desta quinta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta mais falas polêmicas do ex-presidente Lula – a sugestão de que seus apoiadores mapeassem o endereço dos parlamentares para “incomodar a tranquilidade deles”; sobre como a elite brasileira é escravista e em defesa à legalização do aborto, afirmando que deveria ser uma “questão de saúde pública” -, além de comentar a escuta telefônica feita há dois anos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, obtida com exclusividade pelo jornal Folha de S.Paulo, que mostra uma irmã do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte do ex-capitão.

