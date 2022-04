Moura Brasil: O malabarismo de Lula e Bolsonaro

Na edição desta quarta, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta falas dos dois presidenciáveis com maiores intenções de voto, de acordo com pesquisas de opinião: Lula e Jair Bolsonaro. O ex-presidente defendeu empréstimo do BNDES para construção de metrô em Caracas e comparou a uma “bomba atômica” as sanções à Rússia durante a guerra contra a Ucrânia. Já o presidente Bolsonaro, afirmou que o “vírus da corrupção” está “praticamente vencido”, sem considerar as suspeitas sobre o Ministério da Educação reveladas pelo Estadão.

O colunista discute os principais temas que rondam o noticiário político do País, de segunda a sexta, às 07h35, no Jornal Eldorado.