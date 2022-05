Moura Brasil: O revisionismo de Putin e Lula

Na edição desta segunda, o jornalista Felipe Moura Brasil comenta o discurso do presidente russo, Vladimir Putin, no “Dia da Vitória”, celebrado hoje, e sua repercussão. Ainda analisa o evento de lançamento da chapa do ex-presidente Lula e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin à presidência da República.

